Сестру гравця Атлетіко затримали разом з учасником наркокартелю в Аргентині

Хулієта Корреа, яка є сестрою форварда Атлетіко, потрапила у неприємну історію.

Поліція затримала сестру нападника Атлетіко Анхеля Корреа у місті Росаріо в Аргентині разом з членом наркокартелю Лос Монос, повідомляє Marca.

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Зазначається, що хлопця, з яким затримали Хулієту, розшукувався через напади на співробітників судових органів Аргентини. Дівчина не була у розшуку та непричетна до злочинів наркокартелю, але правоохороні органи вирішили її затримати та доправити до відділу поліції.

Це вже не перший епізод, коли Хулієта Корреа опиняється у епіцентрі скандалу через наркокартель Лос Монос. У 2018 році Анхель Корреа давав свідчення щодо своїх можливих зв'язків з угрупуванням, 25 членів якого незабаром затримали.

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