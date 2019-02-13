Сестру игрока Атлетико задержали вместе с участником наркокартеля в Аргентине

Хулиета Корреа, которая является сестрой форварда Атлетико, попала в неприятную историю.
Полиция задержала сестру нападающего Атлетико Анхеля Корреа в городе Росарио в Аргентине вместе с членом наркокартеля Лос Монос, сообщает Marca.
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Отмечается, что парня, с которым задержали Хулиету, разыскивался за нападений на сотрудников судебных органов Аргентины. Девушка не была в розыске и непричастна к преступлениям наркокартеля, но правоохранительные органы решили ее задержать и доставить в отдел полиции.
Это уже не первый эпизод, когда Хулиета Корреа оказывается в эпицентре скандала из-за наркокартеля Лос Монос. В 2018 году Корреа давал показания в отношении своих возможных связей с группировкой, 25 членов которого вскоре задержали.
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