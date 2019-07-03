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Серія А може продати права на показ матчів за гігантську суму

3 липня 07:30 612 Читать на русском
Серія А може продати права на показ матчів за гігантську суму
Кріштіану Роналду / ФК Ювентус

Mediapro Lega Channel може викупити права на показ матчів Серії А за космічну суму.

Серія А у 2021 році може продати права на показ матчів Mediapro Lega channel на 3 роки за 1,3 млрд євро за сезон, повідомляє Calcio e Finanza з посиланням на ANSA.

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Дана тема була піднята на зборі клубів Серії А і очікується, що найближчим часом Mediapro Lega channel отримає відповідь.

Чинна угода становить близько 973 млн євро і діє до 2021 року. Клуби та юристи нині аналізують пропозицію іспано-китайського мультимедійного гіганта.

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