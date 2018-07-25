Серхі Гомес став гравцем Севільї

Севілья оголосила про підписання контракту з екс-захисником Сельти Серхі Гомесом.

Захисник Сельти Серхіо Гомес перейшов в Севілью, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу. Центрбек поставив підпис під 4-річним контрактом з "рохібланкос", який розрахований до червня 2022 року.

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Сума трансферу, за неофіційною інформацією, склала близько 5 мільйонів євро.

У минулому сезоні Гомес відіграв 33 матчі в складі Сельти в матчах чемпіонату Іспанії.

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