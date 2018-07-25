toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - ВОРСКЛА ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДЕСНА - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ

Серхі Гомес став гравцем Севільї

16:01 191 Читать на русском
Серхі Гомес став гравцем Севільї
Серхі Гомес / фото: ФК Севілья

Севілья оголосила про підписання контракту з екс-захисником Сельти Серхі Гомесом.

Захисник Сельти Серхіо Гомес перейшов в Севілью, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу. Центрбек поставив підпис під 4-річним контрактом з "рохібланкос", який розрахований до червня 2022 року.

Атлетіко оголосив про трансфер Желсона Мартінша

Сума трансферу, за неофіційною інформацією, склала близько 5 мільйонів євро.

У минулому сезоні Гомес відіграв 33 матчі в складі Сельти в матчах чемпіонату Іспанії.

Малком в центрі уваги: Барселона підписала гравця, який ледь не опинився в Україні та довів до сліз Тіте

Теги
Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Іспанія Серхі Гомес Серхі Гомес Севілья Севілья
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Десна – Шахтар: анонс матчу УПЛ
    Україна — 09:006532 Десна – Шахтар: анонс матчу УПЛ
1
год
:
8
хв
Десна
19:00
Шахтар
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук