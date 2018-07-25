Серхи Гомес стал игроком Севильи

Севилья объявила о подписании контракта с экс-защитником Сельты Серхи Гомесом.

Защитник Сельты Серхио Гомес перешел в Севилью, сообщает официальный сайт испанского клуба. Центрбэк поставил подпись под 4-летним контрактом с "рохибланкос", который рассчитан до июня 2022 года.

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Сумма трансфера, по неофициальной информации, составила около 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Гомес сыграл 33 матча в составе Сельты в матчах чемпионата Испании.

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