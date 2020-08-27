"Думаю, хлопці скучили один за одним, тому все буде добре. У будь-якому випадку, всі суперники в однакових умовах. Чим більше варіантів у наставника, тим йому легше обирати тактику на поєдинок і варіювати склад по ходу гри.

Шевченко окреслив завдання збірної України у Лізі націй

Кожен колектив завжди хоче досягати максимальних результатів, тому інших варіантів бути не може. Навіть якщо Андрій Шевченко і буде експериментувати зі складом, то команда все одно повинна бути заряджена на перемогу.

Також не варто забувати, хто у нас в суперниках, тому, навіть, якщо і не вийде виграти групу, засмучуватися не бачу сенсу, потрібно поступово йти до своєї мети. У домашньому поєдинку зі Швейцарією я сподіваюся на перемогу, а у виїзній зустрічі з Іспанією хотілося б, як мінімум, не програти", – цитує слова Сергія Попова Команда 1.

Нагадаємо, найближчий поєдинок Україна – Швейцарія в рамках Ліги націй відбудеться 3 вересня у Львові. Три дні потому "синьо-жовті" зіграють з іспанцями на виїзді.

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