Сергій Попов спрогнозував результати збірної України у матчах проти Швейцарії та Іспанії
Колишній захисник збірної України та донецького Шахтаря Сергій Попов поділився очікуваннями від прийдешніх матчів Ліги націй.
"Думаю, хлопці скучили один за одним, тому все буде добре. У будь-якому випадку, всі суперники в однакових умовах. Чим більше варіантів у наставника, тим йому легше обирати тактику на поєдинок і варіювати склад по ходу гри.
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Кожен колектив завжди хоче досягати максимальних результатів, тому інших варіантів бути не може. Навіть якщо Андрій Шевченко і буде експериментувати зі складом, то команда все одно повинна бути заряджена на перемогу.
Також не варто забувати, хто у нас в суперниках, тому, навіть, якщо і не вийде виграти групу, засмучуватися не бачу сенсу, потрібно поступово йти до своєї мети. У домашньому поєдинку зі Швейцарією я сподіваюся на перемогу, а у виїзній зустрічі з Іспанією хотілося б, як мінімум, не програти", – цитує слова Сергія Попова Команда 1.
Нагадаємо, найближчий поєдинок Україна – Швейцарія в рамках Ліги націй відбудеться 3 вересня у Львові. Три дні потому "синьо-жовті" зіграють з іспанцями на виїзді.
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