"Думаю, ребята соскучились друг по другу, поэтому все будет хорошо. В любом случае, все соперники в одинаковых условиях. Чем больше вариантов у наставника, тем ему легче выбирать тактику на поединок и варьировать состав по ходу игры.

Шевченко очертил задачи сборной Украины в Лиге наций

Каждый коллектив всегда хочет достигать максимальных результатов, других вариантов быть не может. Даже если Андрей Шевченко и будет экспериментировать с составом, то команда все равно должна быть заряжена на победу.

Также не стоит забывать, кто у нас в соперниках, поэтому даже если и не получится выиграть группу, расстраиваться не вижу смысла, нужно постепенно идти к своей цели. В домашнем поединке со Швейцарией я надеюсь на победу, а в выездной встрече с Испанией хотелось бы, как минимум, не проиграть", – цитирует слова Сергея Попова Команда 1.

Напомним, ближайший поединок Украина – Швейцария в рамках Лиги наций состоится 3 сентября во Львове. Через три дня "сине-желтые" сыграют с испанцами на выезде.

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