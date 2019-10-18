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Середня лінія збірної України вміє все, – Сабо розкрив секрет успіху команди Шевченка

09:14 1028 Читать на русском
Середня лінія збірної України вміє все, – Сабо розкрив секрет успіху команди Шевченка
Йожеф Сабо / ФК Динамо Київ

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо прокоментував виступ команди Андрія Шевченка у відборі до Євро-2020.

"Секрет успіху збірної України у колективі, в команді. Наприклад, у збірної Сербії прекрасні гравці, що виступають в найкращих лігах Європи, але їм не вистачає, як мені здається, згуртованості.

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У команді Андрія Шевченка на полі присутня ігрова дисципліна. Це і дає результат. Плюс в збірній сильна середня лінія, яка вміє робити буквально все.

Якби Євро почалося завтра? Думаю, збірна України, як мінімум, вийшла б з групи", – цитує Сабо zbirna.com.

Нагадаємо, збірна України у відборі до Євро-2020 зайняла перше місце у своїй групі, залишивши позаду національні команди Португалії та Сербії.

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Збірна України Йожеф Сабо
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