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Средняя линия сборной Украины умеет все, – Сабо раскрыл секрет успеха команды Шевченко

09:14 108 Читати українською
Средняя линия сборной Украины умеет все, – Сабо раскрыл секрет успеха команды Шевченко
Йожеф Сабо / ФК Динамо Киев

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал выступление команды Андрея Шевченко в отборе к Евро-2020.

"Секрет успеха сборной Украины в коллективе, в команде. Например, в сборной Сербии прекрасные игроки, выступающие в лучших лигах Европы, но им не хватает, как мне кажется, сплоченности.

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В команде Андрея Шевченко на поле присутствует игровая дисциплина. Это и дает результат. Плюс в сборной сильная средняя линия, которая умеет делать буквально все.

Если бы Евро началось завтра? Думаю, сборная Украины, как минимум, вышла бы из группы", – цитирует Сабо zbirna.com.

Напомним, сборная Украины в отборе к Евро-2020 заняла первое место в своей группе, оставив позади национальные команды Португалии и Сербии.

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