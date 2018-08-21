Серебренніков: Безусу з Сент-Трюйдена важче потрапити у збірну

Футбольний агент Сергій Серебренніков прокоментував невиклик Безуса у збірну України.

"Безус не викликаний у збірну України? Щодо виклику до збірної питання краще ставити безпосередньо наставнику головної команди країни Андрію Шевченку. Але можу сказати, що Роман зараз показує хороший футбол, постійно в складі.

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Хоча, звичайно, з Сент-Трюйдена складніше потрапити в збірну, ніж з більш авторитетного клубу. Адже тут багато ще залежить від конкуренції в національній команді. Проте шанси у Безуса є, головне, щоб Роман не зменшував обертів. Те ж саме можна сказати і про Бацулу", – цитує Серебреннікова Zbirna.com.