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Серебренников: Безусу из Сент-Трюйдена сложнее попасть в сборную

12:58 39 Читати українською
Серебренников: Безусу из Сент-Трюйдена сложнее попасть в сборную
Роман Безус / фото: ФК Сент-Трюйден

Футбольный агент Сергей Серебренников прокомментировал невызов Безуса в сборную Украины.

"Безус не вызван в сборную Украины? Относительно вызова в сборную вопрос лучше задавать непосредственно наставнику главной команды страны Андрею Шевченко. Но могу сказать, что Роман сейчас показывает хороший футбол, постоянно в составе.

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Хотя, конечно, с Сент-Трюйдена сложнее попасть в сборную, чем с более авторитетного клуба. Ведь здесь много еще зависит от конкуренции в национальной команде. Однако шансы у Безуса есть, главное, чтобы Роман не уменьшал обороты. То же самое можно сказать и о Бацуле", – цитирует Серебренникова Zbirna.com.

Теги
Сборная Украины Сергей Серебренников Сент-Трюйден Сент-Трюйден
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