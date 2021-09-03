Провальный отбор к Евро-2021 U-21 и фиаско на Кубке Лобановского превратили Руслана Ротаня из легендарного футболиста в "физрука" – публику не убеждала даже общеизвестная ставка на воспитание юных футболистов под требования национальной сборной в ущерб победам. Болельщики требовали результата, да и более взвешенные оценки от тактических экспертов критиковали Руслана Петровича за проблемы в организации игры.

В таких условиях квалификацию к Евро-2023 U-21 вполне можно назвать последним шансом Ротаня на посту тренера сборной U-21. Группа у молодёжки Украины, однако, оказалась очень непростой – "сине-жёлтые" попали на Францию, Сербию, Северную Македонию, Армению и Фарерские острова. Последние две команды вряд ли станут нашими конкурентами, а вот балканцы всегда готовы создать проблемы любому коллективу. Стартовать подопечным Руслана Петровича пришлось в Белграде.

Украина сразу захватила инициативу, быстро начав конвертировать её в опасные моменты. Уже на 6-й минуте Наразенко мог открыть счёт прямым ударом с углового (Гордич перевёл мяч над перекладиной), а на 8-й Вьюнник упал в штрафной в борьбе с защитником – пенальти не дали. На 14-й же оборона сборной Сербии капитулировала: Вивчаренко протащил мяч по левому флангу и выкатил передачу на линию штрафной, а Крыськив метров с 16-ти расстрелял правый верхний угол – 0:1! Кстати, начал атаку именно Крыськив.

В середине первого тайма гости несколько ожили, но чего-то интересного организовать у наших ворот им не удавалось. За 20 минут после пропущенного гола они могли похвастаться только несколькими прострелами с левого края штрафной, один из которых едва не замкнули. Больше проблем вызывал прессинг балканцев, который с каждой минутой становился всё более агрессивным – украинцы достаточно трудно выходили из-под него.

Впрочем, даже при таком рисунке игры Украина продолжала обострять. Моментов было немного, но они оказались чрезвычайно опасными. Так, на 26-й минуте Вивчаренко получил проникающий пас от Бондаренко и выстрелил с левой половины штрафной – Гордич парировал. Подопечные Руслана Ротаня заработали угловой, который снова взялся исполнять Назаренко – и снова он запустил мяч прямо в ворота! На этот раз штанга спасла Сербию!

Хозяева могли наказать нас за расточительность и проблемы под давлением со своего углового. Наши футболисты позволили Даничичу принять мяч на дальней штанге и пробить с подъёма, но пронесло. Серб запустил сферу куда-то в небо. Последнее же слово в тайме было за Украиной: на 43-й минуте Назаренко прострелил на ближнюю штангу, Бондаренко пяткой подрезал мяч дальше, а Михайленко пробивал метров с восьми из-под защитника – выше ворот!

Уже через три минуты после перерыва наша молодёжка получила возможность удвоить преимущество в счёте, вылетев в контратаку 2-в-2. Крыськив, получив передачу на ход от Судакова, завершил эпизод ударом с линии штрафной в правый нижний, однако Гордич поймал мяч. На 58-й "сине-желтые" вновь прорвали оборону балканцев в результате вертикального паса Судакова и прострела Михайленко с левого края – Вьюнник должен был забивать, но не получилось.

Тренер сербов, между тем, провёл замену, выпустив Милославлевича. Уже на 61-й минуте этот коренастый хавбек мог сравнять счёт, сместившись с фланга в центр, а затем прорвавшись в штрафную. После этого он выстрелил в дальний угол, но мяч пролетел рядом со штангой. На 65-й нам повезло ещё сильнее: Тедич замкнул подачу, пробив головой с линии вратарской, однако мяч попал в перекладину! Правда, лайнсмен сразу же свистнул офсайд. Через минуту у хозяев прошла ещё одна атака с ударом метров с 17-ти, который удалось накрыть.

Руслан Ротань сразу провёл замену, выпустив Желизко вместо Крыськива. На некоторое время этот ход помог – Украина вернула контроль над мячом и не позволяла сербам врываться на собственную треть, а на 76-й минуте "сине-жёлтые" должны были ещё и гол забить в результате разрезного паса от Бондаренко. Назаренко вышел один на один с Гордичем, но переиграть голкипера Александр не сумел. Казалось, что всё под контролем. Тренерский штаб добавил к атаке Супрягу.

Сербы через несколько минут до этого эпизода выпустили на поле Видославлевича, а то уже на 77-й мог помочь сравнять счёт. Милутин вошёл на правый край штрафной и исполнил передачу на 11 метров, а Тедич выстрелил в нижний угол – Нещерет спас! Ещё через минуту Даничич замкнул навес со стандарта на ближнюю штангу, однако получилось чуть неточно. Украина огрызнулась ударом Сыча со средней дистанции на 84-й (точно в руки Гордичу), но хозяева ответили острее – Видосавлевич мощно пробил из пределов штрафной. Нещерет парировал.

В компенсированное время наши едва не пропустили вследствие заброса на левый край штрафной и удара головой в исполнении Даничича, но фулбек Сербии сегодня мазал безбожно. Украина нервничала, но на 90+3-й минуте Сыч мог успокоить всех выстрелом метров с 23-х. Получилось по центру, однако Гордич парировал перед собой. К сожалению, защитники успели выбить мяч, не дав свежему Драмбаеву сыграть на добивании.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал тяжёлую победу сборной Украины.