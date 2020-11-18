Матч мав архіважливе значення для росіян. В разі поразки або нічиї підопічні Станіслава Черчесова ризикували втратити не тільки першу позицію у групі В3, а й місце у другому кошику при жеребкуванні кваліфікації до ЧС-2022. Перед поєдинком в їхньому активі було вісім очок – стільки ж мала Угорщина, а Туреччина відставала на два пункти. В таких випадках необхідно випускати максимально сильний склад, але російський ведмідь не міг розраховувати на свого головного бомбардира – тренерський штаб на тлі скандалу з "рукою Бога" вирішив не викликати у збірну Дзюбу.

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Сербія, своєю чергою, на три пункти відставала від турків і ще мала шанси зберегти прописку в дивізіоні В, тож команді Любіші Тумбаковіча потрібна була лише перемога. Тим паче, що фанати вимагали сатисфакції за провал відбору до Євро-2020. Словом, на братську допомогу з Балкан цього вечора росіянам не варто було розраховувати, однак гостям допоміг COVID-19 – на нього захворіли Мініковіч-Савіч, Лазовіч і Ніколіч.

За рішення залишити Дзюбу вдома перед телевізором росіяни розплатилися вже на 1-й хвилині, коли Льоха Міранчук скинув подачу з кутового на Заболотного – Антону залишалося забивати з метру, але той пробив прямо в Райковіча. Покарання за марнотратство не змусило довго чекати на себе. Після двох кутових та кількох прострілів серби провели атаку на 10-й хвилині: Радоньїч змістився з правого флангу, обіграв двох захисників та пробив з-за меж штрафного – м'яч рикошетом влетів у дальній верхній кут! 1:0.

В наступні 10 хвилин на полі було так нудно, що у російських коментаторів завершились заготовлені історії. Сум розвіяв Заболотний, який на 21-й хвилині змарнував ще один топ-момент – цього разу він замкнув класний простріл Караваєва (не нашого) ударом у дальній кут. М'яч пройшов поруч зі стійкою, а серби одразу ж покарали суперника за відсутність Дзюби. На 25-й хвилині вони провели комбінацію на лівому краю штрафного, в завершенні якої Младеновіч виконав подачу у воротарський – Йовіч же пробив головою. 2:0!

Шоковані росіяни деякий час безцільно катали м'яч, але на 30-х хвилинах зробили спробу повернутися в гру. Знову в центрі уваги опинився Зе Болотний: ерзац-Дзюба на 32-й хвилині замкнув простріл Караваєва ударом в Райковіча, а на 33-й після удару Жиркова пробив метрів з шести – над воротами! Такого ставлення до себе серби не вибачили. На 41-й хвилині Влаховіч, який вийшов на заміну, зіграв на добиванні після потужного пострілу Йовіча, а на 45+1-й сам Лука головою замкнув навіс Младеновіча – 4:0! Саме з таким рахунком команди пішли на відпочинок. Реготу в соцмережах не було меж.

ШТО ТВОРИТСЯ В БЕЛГРАДЕ pic.twitter.com/XIRWpwrnNh — ВГИК (@vgikofficial) November 18, 2020

Мы не говорим сглотнул, мы говорим: приняли поспешное решение, негативно сказавшееся на результате — Leonid Volotko (@l_volotko) November 18, 2020

Первый тайм мы уже отыграли. pic.twitter.com/J8euIaFE1Q — Роман Нагучев (@NagutchevRoman) November 18, 2020

На другий тайм Станіслав Черчесов випустив чотирьох нових футболістів, включно з голкіпером – замість Гільєрме, братів Міранчуків і Дівєєва вийшли Джанаєв, Мостовой, Обляков і Євгєньєв. Останній на 54-й хвилині міг подарувати сербам п'ятий гол, по-дурному втративши м'яч у власному штрафному, але господарі не скористалися наданим шансом.

Заболотний же продовжував марнувати моменти: на 55-й хвилині Антон коліном пробивав у дальній кут (слабенько, в руки Райковічу), а на 62-й вистрілив з лінії карного майданчика під поперечину – і знову Райковіч спокійно взяв його удар. Ще за хвилину Єрохін замикав подачу з лівого флангу, але і тут Райковіч не мав проблем.

Братське серце не змогло витримати мук росіян, тож серби вирішили добити старшого. На 64-й хвилині вони забили п'ятий гол: Младеновіч отримав передачу від Влаховіча, увірвався на лівий край штрафного та пробив у дальній кут – 5:0!

Ще за три хвилини міг прилетіти і шостий м'яч, але постріл Йовіча з цієї ж зони парирував Джанаєв. Росіяни, тим часом, почали жартувати в соцмережах – мовляв, завтра в країні заборонять сербські плескавіцу та чевапчічі. Станіслав Саламич в ці ж хвилини наважився випустити Черишева.

Дмитро ніби забув, паспорт якої країни носить у кармані. Він виглядав справжнім іспанцем на тлі олов'яних солдатиків з Росії, на 70-х хвилинах взявши участь у трьох класних моментах гостей. На 73-й хвилині Черишев відкрився за спину захиснику, отримав пас на лівий край штрафного та пробив у ближню дев'ятку – трохи неточно! На 78-й постріл Дмитра з меж карного майданчика заблокував один із захисників, а на 80-й він же замикав подачу з флангу – поруч з дальньою стійкою. Перед цими епізодами у росіян був непоганий дальній постріл Кузяєва, але і його взяв Райковіч. По правді кажучи, майже всі епізоди підопічних Стаса Черчесова в другому таймі не претендували на статус топ-моменту. Голкіпер мав брати все.

В ендшпілі зустрічі росіяни капітулювали, а серби, організувавши одну непогану атаку без завершення, полишили грати. Любіша Тумбаковіч почав проводити заміни "для галочки", а його підопічні впевнено довели матч до перемоги з рахунком 5:0. У паралельній же зустрічі угорці розбили Туреччину.

Таким чином, Росія опустилася на другу позицію в турнірній таблиці групи В3, так і не піднявшись у елітний дивізіон Ліги націй. Серби набрали шість очок і зачепилися за третє місце, відправивши Туреччину у Лігу С.

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