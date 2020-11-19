Гости надеялись удержать лидерство в группе, но первый тайм превратился для них в настоящую катастрофу – Гильерме четыре раза вытаскивал мяч из сетки собственных ворот. В условиях вседозволенности дубль оформил даже Йович.

Сербия в родных стенах унизила Россию, забив пять голов – балканцы не пустили россиян в элиту Лиги наций

После перерыва сербы смилостивились над соперником, добавив всего один гол. На 64 минуте Младенович расстрелял дальний угол ворот Джанаева (он вышел в перерыве). 5:0 – Сербия сохранила место во втором дивизионе, а Россия показала, что в элите ей делать нечего.