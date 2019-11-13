Сербія – Україна: форвард господарів прагне взяти реванш за ганебну поразку у Львові

Нападник збірної Сербії Джордже Деспотовіч не хоче повторення першого матчу відбору Євро-2020 проти України (0:5).

"Погано, що ми будемо грати з Люксембургом за порожніх трибун. Важко виступати без уболівальників, та й суперника не варто недооцінювати.

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Україна – це неймовірна мотивація для всіх гравців збірної, тому що всі захочуть надолужити втрачене. Поразка з рахунком 0:5 і досі горить в наших серцях. Це був жахливий день для збірної Сербії, і це потрібно виправити на полі. Чемпіонат Європи – мрія для кожного з нас, тому навіть мінімальний шанс потрапити туди ми повинні використати", – заявив Деспотовіч в інтерв'ю виданню Sportske.

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Нагадаємо, за два тури до фінішу португальці посідають другу сходинку групи В вслід за Україною і попереду Сербії, яка відстає лише на одне очко. Роналду і компанія зіграють проти Литви (14 листопада) і Люксембургу (17 листопада), "білі орли" – проти Люксембургу (14 листопада) та України (17 листопада).