Сербия – Украина: форвард хозяев желает взять реванш за позорное поражение во Львове

Нападающий сборной Сербии Джордже Деспотович не хочет повторения первого матча отбора Евро-2020 против Украины (0:5).

"Плохо, что мы будем играть с Люксембургом при пустых трибунах. Трудно выступать без болельщиков, и соперника не стоит недооценивать.

Сборная Украины может легко проиграть нам, – голкипер Сербии Дмитрович

Украина – это невероятная мотивация для всех игроков сборной, потому что все захотят наверстать упущенное. Поражение со счетом 0:5 до сих пор горит в наших сердцах. Это был ужасный день для сборной Сербии, и это нужно исправить на поле. Чемпионат Европы – мечта для каждого из нас, поэтому даже минимальный шанс попасть туда мы должны использовать", – заявил Деспотович в интервью изданию Sportske.

Сербия – Украина: Пятов назвал главную задачу "сине-желтых"

Напомним, за два тура до финиша португальцы занимают второе место группы В вслед за Украиной и впереди Сербии, которая отстает всего на одно очко. Роналду и компания сыграют против Литвы (14 ноября) и Люксембурга (17 ноября), "белые орлы" – против Люксембурга (14 ноября) и Украины (17 ноября).