Хавбек збірної Сербії Джурічіч: Потрібно перемогти Люксембург та Україну і вірити в диво

Півзахисник збірної Сербії Філіп Джурічіч назвав завдання своєї команди у двох заключних матчах відбору Євро-2020 проти Люксембургу (14 листопада) та України (17 листопада).

"Я розумію, наскільки важливо для Сербії – претендувати на кожне велике змагання. Немає емоцій, які можна порівняти з грою за свою країну на фінальному турнірі чемпіонату Європи чи світу.

Сербія – Україна: Пятов назвав головне завдання "синьо-жовтих"

Ми повинні перемогти Люксембург та Україну і повірити у диво. Надія вмирає останньою. Ставалися і дивніші речі, то чому Португалія не зможе оступитись в одній з двох наступних ігор?" – розповів Джурічіч в коментарі сайту ФСС.

Збірна Португалії зазнала чималих втрат перед вирішальними матчами відбору на Євро-2020

Нагадаємо, за два тури до фінішу португальці посідають другу сходинку групи В вслід за Україною і попереду Сербії, яка відстає лише на одне очко. Роналду і компанія зіграють проти Литви (14 листопада) і Люксембургу (17 листопада), "білі орли" – проти Люксембургу (14 листопада) та України (17 листопада).