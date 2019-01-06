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Сент-Трюйден може обміняти Безуса на двох гравців Антверпена

5 січня 23:55 243 Читать на русском
Сент-Трюйден може обміняти Безуса на двох гравців Антверпена
Роман Безус / соцмережі

Український півзахисник Сент-Трюйдена Роман Безус невдовзі може змінити команду.

Керівництво Сент-Трюйдена готове обміняти півзахисника Романа Безуса на двох гравців Антверпена, повідомляє Voetbalnieuws.be.

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За інформацією видання, замість українця до команди повинні приєднатися форвард Вільям Овусу і вінгер Джеффрі Хайреманс.

Окрім того, можливими варіантами продовження кар'єри хавбека називаються Андерлехт та Стандард.

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Відзначимо, що в поточному сезоні Безус зіграв в 16 матчах за Сент-Трюйден, в яких забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі.

Теги
Роман Безус Роман Безус Бельгія Сент-Трюйден Сент-Трюйден Антверпен Антверпен Українці за кордоном
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