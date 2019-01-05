toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КУБОК АНГЛІЇ ЄВГЕН СЕЛЕЗНЬОВ

"Ребров на хорошому рахунку в Ференцвароші, а Мілевському багато бігати не треба", – захисник Кішварди Лук'янчук

23:25 0 Читать на русском
"Ребров на хорошому рахунку в Ференцвароші, а Мілевському багато бігати не треба", – захисник Кішварди Лук'янчук
Артем Мілевський / фото із соцмереж

Захисник Кішварди Павло Лук'янчук впевнений, що Сергій Ребров виведе Ференцварош у єврокубки.

"Мілевський перебуває в дуже хорошій формі. Артем розумний футболіст, йому багато бігати не треба. Головне, що він може віддати класний пас, найкращий в підіграванні. Шкода, що партнери не завжди реалізовують його передачі.

Лук'янчук – про перехід в Кішварду: Мій контракт належить Динамо, тому можливою була тільки оренда

Ми програли команді Реброва 0:2. Прикро, бо явних моментів у суперника не було. Пропустили обидва м'ячі після стандартів.

З Сергієм Ребровим трохи теж поговорили, адже ми з ним знайомі, я двічі їздив на збори, коли він був головним тренером Динамо.

Селезньов прилетів у Малагу – в аеропорті його зустрічали журналісти та вболівальники

Видно, що він на хорошому рахунку в Ференцвароші. Його запросили, щоб команда грала в єврокубках. Думаю, що при Реброві це завдання вони виконають, тим більше, що в його штаб увійшов іспанець Альберт Босх, який був директором академії Динамо", – цитує Лук'янчука Команда 1.

Теги
Угорщина Павло Лук'янчук Павло Лук'янчук Кішварда Кішварда Українці за кордоном Світ Артем Мілевський Артем Мілевський Ференцварош Ференцварош Сергій Ребров Сергій Ребров
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
51
хв
Ейбар
13:00
Вільяреал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук