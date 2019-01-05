"Ребров на хорошому рахунку в Ференцвароші, а Мілевському багато бігати не треба", – захисник Кішварди Лук'янчук

Захисник Кішварди Павло Лук'янчук впевнений, що Сергій Ребров виведе Ференцварош у єврокубки.

"Мілевський перебуває в дуже хорошій формі. Артем розумний футболіст, йому багато бігати не треба. Головне, що він може віддати класний пас, найкращий в підіграванні. Шкода, що партнери не завжди реалізовують його передачі.

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Ми програли команді Реброва 0:2. Прикро, бо явних моментів у суперника не було. Пропустили обидва м'ячі після стандартів.

З Сергієм Ребровим трохи теж поговорили, адже ми з ним знайомі, я двічі їздив на збори, коли він був головним тренером Динамо.

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Видно, що він на хорошому рахунку в Ференцвароші. Його запросили, щоб команда грала в єврокубках. Думаю, що при Реброві це завдання вони виконають, тим більше, що в його штаб увійшов іспанець Альберт Босх, який був директором академії Динамо", – цитує Лук'янчука Команда 1.