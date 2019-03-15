Монако перервав 9-матчеву безпрограшну серію Лілля, Ніцца не втримала перемогу над Тулузою

Відбулися перші матчі 29-го туру чемпіонату Франції.

Франція, 29 тур

Лілль – Монако – 0:1

Гол: Карлос, 90

Ніцца – Тулуза – 1:1

Голи: Сіпріен, 20 – Мубеле, 89

Ніцца і Тулуза не змогли виявити переможця. Вілан Сипріен вивів "орлів" вперед на 20-й хвилині поєдинку. Однак гості змогли відігратися наприкінці зустрічі завдяки голу Ндомбе Мубеле.

Ніцца після цієї нічиєї посідає 8-е місце в турнірній таблиці Ліги 1, Тулуза вийшла на 14-у сходинку.

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Монако доволі несподівано здобув перемогу над одним із лідерів Ліги 1. До звітного поєдинку Лілль протягом 9 матчів не програвав у Лізі 1. Перемогу монегаскам приніс влучний удар Карлоса наприкінці зустрічі.

Лілль залишився другим, маючи у своєму активі 57 очок, Монако тепер має 30 пунктів і піднявся на 16-е місце.