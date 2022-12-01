Збірна Польщі неоднозначно провела груповий етап Мундіалю у Катарі. Підопічним Чеслава Міхнєвіча лише завдяки необхідному результату матчу між Мексикою та Саудівською Аравією (2:1) вдалось пролізти в 1/8 фіналу турніру. Лєвандовскі наразі не вражає, натомість справжньою глибою "Кадри" є голкіпер Ювентуса Войцех Щенсни. Юрій Гаврищак і заступник головного редактора "Футбол 24" Володимир Лесько поміркували над шансами Польщі у плей-офф Мундіалю на тлі побиття Аргентиною, а також оцінили вплив Ліонеля Мессі на "альбіселесте".

Мессі жорстко провчив Лєвандовскі на ЧС-2022 – відео конфлікту, який розсекретили ЗМІ