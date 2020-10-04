"У нас відбувається зміна менталітету, з'явився імпульс. Це стало значним каталізатором наших успіхів, також не варто забувати про новачків. Їхній внесок став вирішальним.

Евертон вперше за 125 років здобув 7 перемог поспіль на старті сезону

Ми дуже добре готуємось до суперників, нинішня схема ідеально нам підходить. Хамес став чудовим доповненням. Ви добре бачите якість його роботи з м'ячем. Він згуртовує команду, відкриває нові можливості своїх партнерів", – цитує Калверт-Льюїна сайт Евертона.

Додамо, що "іриски" наразі є одноосібним лідером АПЛ (12 очок з 12 можливих), а їхній форвард очолює перегони бомбардирів з 6 точними ударами.

Манчестер Сіті сенсаційно розписав нічию із Лідсом, Евертон очолив АПЛ з ідеальними показниками, Челсі розгромив КП