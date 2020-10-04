"У нас происходит смена менталитета, появился импульс. Это стало значительным катализатором наших успехов, также не стоит забывать о новичках. Их вклад стал решающим.

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Мы очень хорошо готовимся к соперникам, нынешняя схема идеально нам подходит. Хамес стал замечательным дополнением. Вы хорошо видите качество его работы с мячом. Он объединяет команду, открывает новые возможности своих партнеров", – цитирует Калверт-Льюина сайт Эвертона.

Добавим, что "ириски" сейчас являются единоличным лидером АПЛ (12 очков из 12 возможных), а их форвард возглавляет гонку бомбардиров с 6 точными ударами.

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