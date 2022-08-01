На радари "бджіл" потрапив 22-річний талант Сампдорії Міккель Дамсгор, інформує Сalciomercato.

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Головною ціллю Брентфорда вважався Михайло Мудрик, але домовитися з Шахтарем ніяк не вдається. Йшлося про 20-25 млн євро. Апетити Сампдорії повинні бути скромніші, ніж у "гірників". Брентфорд вже запропонував 11+7 млн євро, і це доволі близько до тієї суми, на яку розраховують генуезці.

Додамо, що Дамсгор був одним з головних відкриттів Євро-2020 – 5 поєдинків, 2 голи та 1 асист. Минулий клубний сезон данця був зіпсований важкою формою артрита, через яку він награв лише 12 матчів і не відзначався результативними діями.

Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?