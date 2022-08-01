На радары "пчел" попал 22-летний талант Сампдории Миккель Дамсгор, сообщает Сalciomercato.

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Главной целью Брентфорда считался Михаил Мудрик, но договориться с Шахтером никак не удается. Речь шла о 20-25 млн евро. Аппетиты Сампдории должны быть скромнее, чем у "горняков". Брентфорд уже предложил 11+7 млн евро, и это довольно близко к сумме, на которую рассчитывают генуэзцы.

Добавим, что Дамсгор был одним из главных открытий Евро-2020 – 5 поединков, 2 гола и 1 ассист. Прошлый клубный сезон датчанина был испорчен тяжелой формой артрита, из-за которой он наиграл всего 12 матчей и не отличался результативными действиями.

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