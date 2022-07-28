Ще під час оголошення про трансфер Брентфорд повідомив, що Ярмолюк виступатиме за резервну команду, але регулярно отримуватиме шанси в колективі Томаса Франка. Як бачимо, це були не просто обіцянки.

Ярмолюк дебютував за першу команду Брентфорда – українець став співавтором переможного гола

Півзахисник молодіжної збірної України два дні поспіль грав за основу. Про матч, у якому Брентфорд обіграв Брайтон, ми вже писали раніше. У тому поєдинку Ярмолюк віддав курйозний передгольовий пас. Відео дивіться нижче.

Учора українець знову отримав ігровий час у спарингу за зачиненими дверима проти Арсенала. Ярмолюк вийшов на заміну на 75-й хвилині. Брентфорд здобув перемогу з рахунком 2:1. Відзначимо, що це перша поразка "канонірів" у це міжсезоння. Мікель Артета задіяв напіврезервний склад, тому Олександр Зінченко та інші лідери Арсенала не грали.

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