За нагороду змагатимуться Карло Анчелотті, Хосеп Гвардіола, Ліонель Скалоні, Дідьє Дешам та Валід Реграгі, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

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Анчелотті тріумфував з Реалом у Ла Лізі та Лізі чемпіонів, а Гвардіола з Манчестер Сіті – в АПЛ. Дешам дійшов до фіналу ЧС-2022 разом зі збірною Франції, Реграрі прорвався до півфіналу Мундіалю з Марокко. Скалоні ж став володарем Кубка світу.

ФІФА поділила голосування на 4 рівні квоти по 25%: журналісти, капітани світових збірних, тренери та фанати (проголосувати можна за цим посиланням до 3 лютого). Церемонія The Best FIFA Football Awards відбудеться 27 лютого, на ній і вручать премію.

Нагадаємо, торік нагороду найкращому тренеру здобув Томас Тухель, який обійшов Хосепа Гвардіолу й Роберто Манчіні.

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