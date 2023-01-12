Сенсація і тріумфатор ЧС-2022 проти європейських "акул": номінанти на премію тренер року від ФІФА
Міжнародна федерація футболу обрала 5 фахівців, які претендують на звання найкращого чоловічого тренера 2022 року.
За нагороду змагатимуться Карло Анчелотті, Хосеп Гвардіола, Ліонель Скалоні, Дідьє Дешам та Валід Реграгі, повідомляє офіційний сайт ФІФА.
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Анчелотті тріумфував з Реалом у Ла Лізі та Лізі чемпіонів, а Гвардіола з Манчестер Сіті – в АПЛ. Дешам дійшов до фіналу ЧС-2022 разом зі збірною Франції, Реграрі прорвався до півфіналу Мундіалю з Марокко. Скалоні ж став володарем Кубка світу.
ФІФА поділила голосування на 4 рівні квоти по 25%: журналісти, капітани світових збірних, тренери та фанати (проголосувати можна за цим посиланням до 3 лютого). Церемонія The Best FIFA Football Awards відбудеться 27 лютого, на ній і вручать премію.
Нагадаємо, торік нагороду найкращому тренеру здобув Томас Тухель, який обійшов Хосепа Гвардіолу й Роберто Манчіні.
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