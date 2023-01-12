Міжнародна федерація футболу оголосила номінантів на нагороду гравця року The Best FIFA Football Awards.

На премію претендують 14 світових зірок. Церемонія нагородження відбудеться аж 27 лютого.

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Номінантами стали Садьйо Мане, Ашраф Хакімі, Хуліан Альварес, Карім Бензема, Кевін де Брюйне, Мохамед Салах, Вінісіус Жуніор, Неймар, Ерлінг Холанд, Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе, Лука Модріч, Роберт Лєвандовскі та Джуд Беллінгем. Футболісти представляють чемпіонати Німеччини, Франції, Іспанії й Англії. Італія ж не делегувала жодного.

ФІФА поділила голосування на 4 рівні квоти по 25%: журналісти, капітани світових збірних, тренери та фанати (проголосувати можна за цим посиланням до 3 лютого).

До слова, останні два роки нагороду забирав Роберт Лєвандовскі, який тоді ще виступав за Баварію.