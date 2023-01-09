Перемогу в номінації найкращий тренер року здобули фахівці, чиї команди виграли найпрестижніші клубний та міжнародний турніри. Вони з величезним відривом очолили відповідні рейтинги, повідомляє прес-служба IFFHS.

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Карло Анчелотті втретє став найкращим клубним тренером року. Кожного разу успіх приходив до нього після тріумфу в Лізі чемпіонів. У цьогорічному рейтингу італієць на 200 очок випередив найближчого переслідувача – Пепа Гвардіолу.

Найкращим тренером збірних став аргентинець Ліонель Скалоні. Робота на чолі національної команди стала для нього першою самостійною на тренерській ниві, але виявилася надзвичайно успішною.

Слід відзначити Валіда Реграгі, який записав своє ім'я в історію. Він став першим, хто потрапив у топ-3 найкращих тренери клубного та міжнародного рейтингів за версією IFFHS в один рік. До роботи у збірній Марокко Реграгі очолював Відад із Касабланки.

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