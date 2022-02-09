Переможці Кубка Африки-2021 отримають не тільки грошові призи, а й власний шмат землі.

Президент Сенегалу Макі Салл щедро нагородив футболістів, які стали чемпіонами Африки. Гравці та тренери отримають по 50 мільйонів західноафриканських франків (≈76 тисяч євро), а також землю. Про це повідомив сам президент.

Кожному учаснику команди та тренерського штабу передбачені ділянки площею 200 квадратних метрів у Дакарі. Окрім цього, всі отримають по 500 квадратних метрів землі в Діамніадіо – новому місті, яке будується за 30 кілометрів від столиці.

Цим щедрість президента не обмежилася. Салл нагородив футболістів Національним орденом Лева – найвищою відзнакою в країні.

Сенегал виграв Кубок Африки, здолавши у фіналі в серії пенальті Єгипет. Це перший континентальний трофей для збірної. Лідер команди Садьйо Мане став найкращим гравцем турніру, Едуар Менді – найкращим голкіпером, а Аліу Сіссе – найкращим тренером.

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