Победители Кубка Африки-2021 получат не только денежные призы, но и собственный кусок земли.

Президент Сенегала Маки Салл щедро наградил футболистов, ставших чемпионами Африки. Игроки и тренеры получат по 50 миллионов западноафриканских франков (≈76 тысяч евро), а также землю. Об этом сообщил сам президент.

Каждому участнику команды и тренерского штаба предусмотрены участки площадью 200 квадратных метров в Дакаре. Кроме того, все получат по 500 квадратных метров земли в Диамниадио – новом городе, который строится в 30 километрах от столицы.

Этим щедрость президента не ограничилась. Салл наградил футболистов Национальным орденом Льва – главной наградой в стране.

Сенегал выиграл Кубок Африки, одолев в финале в серии пенальти Египет. Это первый континентальный трофей сборной. Лидер команды Садио Мане стал лучшим игроком турнира, Эдуар Менди – лучшим голкипером, а Алиу Сиссе – лучшим тренером.

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