Семенина: Шищенко любить дисципліну

Хавбек Миколаєва Ігор Семенина розповів про вимоги нового наставника команди Сергія Шищенка.

"Від нового тренерського штабу у нас тільки позитивні враження. Змінився тренувальний процес, тільки починаємо пробувати нові ігрові схеми, які він хоче вводити, тому попереду ще багато роботи.

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Наш новий тренер любить дисципліну: як на футбольному полі, так і за його межами. Потрібно працювати, будемо готуватися до чемпіонату.

Колектив прийняв нового тренера, познайомилися, дуже цікавий у нього підхід до тренувань. Дуже багато роботи з відбору: потрібно відразу включитися, контролювати гру, рухати м'яч, сповідувати атакуючий футбол. Над цим і продовжимо роботу після новорічних свят", – цитує футболіста офіційний сайт клубу.