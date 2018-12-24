toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЕВЕРТОН - ТОТТЕНХЕМ

Семенина: Шищенко любить дисципліну

11:57 73 Читать на русском
Семенина: Шищенко любить дисципліну
Ігор Семенина / Фото: ФК Миколаїв

Хавбек Миколаєва Ігор Семенина розповів про вимоги нового наставника команди Сергія Шищенка.

"Від нового тренерського штабу у нас тільки позитивні враження. Змінився тренувальний процес, тільки починаємо пробувати нові ігрові схеми, які він хоче вводити, тому попереду ще багато роботи.

Миколаїв запалює український футбол: ураганний Twitter, Циганков-2 і респект від Зіброва – з ними не буває нудно

Наш новий тренер любить дисципліну: як на футбольному полі, так і за його межами. Потрібно працювати, будемо готуватися до чемпіонату.

Колектив прийняв нового тренера, познайомилися, дуже цікавий у нього підхід до тренувань. Дуже багато роботи з відбору: потрібно відразу включитися, контролювати гру, рухати м'яч, сповідувати атакуючий футбол. Над цим і продовжимо роботу після новорічних свят", – цитує футболіста офіційний сайт клубу.

Теги
Ігор Семенина Ігор Семенина Миколаїв Миколаїв Перша ліга Сергій Шищенко Сергій Шищенко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
1
год
:
7
хв
Фрозіноне
13:30
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук