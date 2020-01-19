Сельта втримала нічию з Атлетіком, Еспаньйол переміг Вільяреал, Бетіс розгромив Реал Сосьєдад, Мальорка знищила Валенсію

У рамках 20-го туру чемпіонату Іспанії в неділю відбулось кілька матчів. Рахунок та звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 20-й тур

Мальорка – Валенсія – 4:1

Голи: Раільйо, 7, Будімір, 23, 41, Лаго, 79 – Торрес, 82

Вилучення: Парехо, 51 (В, друга жовта картка)

Бетіс – Реал Сосьєдад – 3:0

Голи: Іглесіас, 27, Хоакін, 45, Каналес, 90+5

Вільяреал – Еспаньйол – 1:2

Голи: Касорла, 62 (пен.) – Лопес Сілва, 6, де Томас, 47

Вилучення: Хаві Лопес, 59 (Еспаньйол)

Атлетік – Сельта – 1:1

Голи: Гарсія, 76 (пен.) – Рафінья, 56

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Мальорка шокувала гостей із Валенсії вже на старті поєдинку. На 7-й хвилині Антоніо Раільйо головою класно замкнув навіс Севільї зі штрафного. А на 22-й хвилині Анте Будімір вдало підправив у ворота чи то простріл, чи то удар Родрігеса. Перед перервою результативний хорват оформив дубль – він вирвався на оперативний простір, посадив на землю оборонця і потужно пробив у дальній кут – 3:0.

Можливо, "кажани" й спробували б відігратися у другому таймі, та вже в дебюті команду підвів капітан. Дані Парехо грубо в'їхав в суперника й пішов відпочивати достроково. Острів'яни мали чимало нагод, щоб довести рахунок до геть непристойного, але забили лише на 79-й хвилині. Це Будімір відкинув на Джуніора Лаго, а той потужно пробив метрів із 25-ти. За кілька хвилин рахунок розмочив Ферран Торрес, потужно пробивши в ближній кут із меж штрафного. Та на більше гості не спромоглися – впевнена та несподівана перемога Мальорки.

Натомість Бетіс уперше забив баскам на 27-й хвилині, коли Каналес подачею з кутового знайшов Борху Іглесіаса. Другий м'яч севільці забили в роздягальню – Емерсон скинув у район одинадцятиметрової позначки, звідки ветеран Хоакін Санчес в один дотик відправив сферу точно в кут – 2:0!

У другому таймі Сосьєдад перехопив ініціативу та почав створювати моменти біля воріт Бетіса. Щоправда, пробити бодай раз у площину воріт Роблеса сан-себастьянці так і не зуміли. Натомість у фіналі поєдинку втретє забили господарі. Гуардадо накрутив оборонців і відкинув на вільного Серхіо Каналеса, той уник контакту з оборонцем і пробив під перекладину.

Вільяреал на власному полі приймав невдаху турнірної табиці Еспаньйол. Вже на самому початку матчу гості шокували господарів швидким голом – Давід Лопес Сілва вдало замкнув подачу з кутового. Мануель Трігерос в середині тайму міг рахунок зрівняти, однак пробив над поперечиною.

Одразу ж по перерві "папуги" збільшили свою перевагу – Рауль де Томас головою влучно пробив під ліву стійку. Згодом арбітр залишив гостей у меншості – за гру рукою у власному штрафному було вилучено Хаві Лопеса, а пенальті впевнено реалізував Сантьяго Касорла. Еспаньйол вистояв, однак трьох набраних очок поки не вистачило, аби піднятись з останньої сходинки.

Міцний середняк Ла Ліги Атлетік приймав аутсайдера Сельту. Іньїго Мартінес, Єрай Альварес, Юрі Берчіче та Ікер Муньяїн ще до перерви мали робити рахунок розгромним, однак їм або бракувало точності, або рятував голкіпер "кельтів" Рубен Бланко.

По перерві Сельта несподівано вийшла вперед: Рафінья скористався передачею Яго Аспаса і поцілив у правий нижній кут воріт. А згодом Фран Бельтран зіграв рукою у власному штрафному майданчику і Рауль Гарсія впевнено переграв Бланко з одинадцятиметрової позначки. Команди відверто догравали кінцівку матчу і, як наслідок, задовольнились одним набраним очком.

Турнірна таблиця чемпіонату Іспанії