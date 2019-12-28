Селезньов у стилі Балотеллі відзначив перемогу над лідером чемпіонату, до якої доклався голом

Український форвард Бурсаспора Євген Селезньов не приховував задоволення після перемоги у матчі першого дивізіону чемпіонату Туреччини проти Хатайспора.

Туреччина. Перший дивізіон, 17 тур

Бурсаспор – Хатайспор – 2:1

Голи: Селезньов, 10, Алтіпармак, 90+1 – Баг, 45

Селезньов забив гол у другому матчі поспіль і переміг вперше за 4 тури – жертвою українця став лідер чемпіонату

Селезньов з'явився у стартовому складі своєї команди і вже на 10-й хвилині відкрив рахунок у матчі, скориставшись помилкою захисників Хатайспора. Ще до перерви гості відігралися, але Бурсаспор зумів вирвати перемогу у компенсований час.

Хатайспор, який очолює турнірну таблицю, програв вперше за 8 матчів. Бурсаспор набрав 27 очок та піднявся на п'яту сходинку.

Селезньов, який, до речі, забив у другому матчі поспіль, не приховував емоцій після цієї перемоги. "Вітаю свою команду. Хороший матч. Ніколи не здавайся", – написав українець у себе в Instagram під світлиною, де він стоїть у позі Маріо Балотеллі після забитого м'яча у ворота збірної Німеччини у півфіналі Євро-2012.

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