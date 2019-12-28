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Селезньов забив гол у другому матчі поспіль і переміг вперше за 4 тури – жертвою українця став лідер чемпіонату

17:03 1299 Читать на русском
Селезньов забив гол у другому матчі поспіль і переміг вперше за 4 тури – жертвою українця став лідер чемпіонату
Євген Селезньов /фото: Бурсаспор

Український форвард Бурсаспора Євген Селезньов відзначився забитим голом у матчі першого дивізіону Туреччини проти Хатайспора.

Селезньов з'явився у стартовому складі своєї команди і вже на 10-й хвилині відкрив рахунок у матчі, скориставшись помилкою захисників Хатайспора. Гості, які, до слова, очолюють турнірну таблицю, спромоглися відігратися наприкінці першого тайму, але команда українця вирвала першу перемогу за 4 тури на 90+1-й, що дозволило вийти на 5-е місце – в зоні плей-офф за вихід у Суперлігу.

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Додамо, що Євген відзначився забитим м'ячем у другому матчі поспіль. У попередньому турі українець вразив ворота Беледіяспора, але це не допомогло його команді уникнути поразки.

Всього у нинішньому сезоні Селезньов зіграв за Бурсаспор 12 матчів у другому дивізіоні чемпіонату Туреччини, забивши чотири голи.

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Теги
Українці за кордоном Туреччина Відеоновини Хатайспор Хатайспор Євген Селезньов Євген Селезньов Бурсаспор Бурсаспор
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