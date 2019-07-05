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Селезньов покинув Малагу та може повернутись у Туреччину

11:38 504 Читать на русском
Селезньов покинув Малагу та може повернутись у Туреччину
Євген Селезньов / Фото ФК Малага

Український нападник Євген Селезньов поки не знайшов команду, у якій продовжить кар'єру.

Іспанська Малага не скористалась опцією пролонгації контракту Євгена Селезньова на 2 роки, адже була не задоволена виступами форварда.

Селезньов суттєво втратив у ціні після невдалого вояжу в Малагу

Український нападник зацікавив кілька турецьких клубів та може повернутись у Суперлігу, повідомляє іспанське видання AS. Щоправда, назви клубів не повідомляються.

Селезньов попрощався з Малагою

До слова, Селезньов перейшов у Малагу з Акхісара лише взимку цього року. У другій частині сезону українець зіграв 12 матчів в Іспанії, але відзначитись голами так і не зміг.

blog_ava
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Теги
Українці за кордоном Туреччина Євген Селезньов Євген Селезньов Малага Малага
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