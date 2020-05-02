"Хоч Темп Шепетівка": Селезньов готує повернення в Україну заради історичного рекорду

Нападник Бурсаспора Євген Селезньов поділився своїми планами щодо останнього клубу в кар'єрі.

"У мене контракт з Бурсаспором, є пропозиція залишитися. Не бачу сенсу говорити про Дніпро. Тим паче, того Дніпра вже, напевно, не буде. Це те ж місто, але не ті ж уболівальники. Дніпро – це Дніпро, а СК Дніпро-1 – це інша команда. Але мені б хотілося повернутися. У кожного своя позиція, але для мене важлива ностальгія, атмосфера і бажання побити рекорд. Але я закінчу в Україні, 100%.

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До переходу в Бурсаспор я тренувався з Колосом, але я подзвонив їм і сказав чесно, що їду в Туреччину. Тут інший футбол, навіть матчі першої ліги збирають 30-40 тисяч уболівальників. Але я хочу вписати своє ім'я в історію, тому тримаю себе у формі.

Я розмовляв з Григорієм Козловським, мені є де закінчити. Справа навіть не в команді, а в особистих амбіціях – хочу встановити рекорд. Хоч Темп Шепетівка. Але краще команда, яка бореться за високі місця. Справа також не в грошах, справа в моїх амбіціях", – цитує Селезньова Tribuna.

Нагадаємо, наразі в активі 34-річного форварда 111 голів у чемпіонаті України. Для побиття рекорду Максима Шацьких (124) потрібно забити ще 14.

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