"Футбол 24" знайомить із Алісою Шмідт – німецькою легкоатлеткою з бігу на 400 метрів, яка виступить у змішаній естафеті на Олімпійських іграх у Токіо.

22-річна спортсменка є однією з найкращих у Німеччині у бігу на коротких дистанціях – 200, 400 та 800 метрів, а також в командній естафеті 4×400 метрів.

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Саме в останньому виді змагань Аліса Шмідт вперше завоювала срібло в складі збірної на чемпіонаті Європи-2017 (U-20). Після тріумфу вона опинилась у центрі уваги журналістів та вболівальників. Видання Busted Coveragе визнало її найсексуальнішою спортсменкою світу, а найвідоміший чоловічий журнал Playboy запропонував їй фотосесію. Однак німкеня відмовилась.

Шмідт займається не тільки легкою атлетикою. Спортсменка багато часу проводить у тренажерному залі. На початку 2020-го вона навіть стала новим фітнес-тренером Борусії Дортмунд. Вболівальники "джмелів" лютували через її призначення – щоправда, жартома. Фани "чорно-жовтих" кепкували, що через Алісу футболісти не зможуть зосередитись на тренуваннях.

Можливо, вони все ж мали рацію. Аліса Шмідт заворожує чоловіків своїми відвертими фото, на її акаунт в Instagram підписано понад 2,1 млн користувачів. Молода німкеня не здобула жодної гучної перемоги у кар'єрі, однак грайливий погляд та привабливі форми змусили увесь спортивний світ звернути на неї увагу.

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