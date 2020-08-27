Саутгейт готовий пробачити Магуайру скандал з поліцією – є нюанс

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт ще не поставив хрест на лідері команди, повідомляє The Times.

Магуайр ризикує втратити статус капітана в Манчестер Юнайтед – він вже вилетів зі збірної Англії

Вочевидь, Магуайр повністю не уникне санкцій, і у вересневих матчах Ліги націй "три леви" обійдуться без послуг 27-річного центрбека. Втім, Саутгейт може повернути гравця Манчестер Юнайтед на наступний збір, який відбудеться у жовтні. Наставник англійців вважає, що відсутність на поєдинках проти Ісландії та Данії стане достатнім покаранням для захисника.

Нагадаємо, Магуайр став учасником конфлікту з поліцією під час свого відпочинку на острові Міконос. Лідера Манчестер Юнайтед визнали винним у всіх висунутих звинуваченнях: напад, образи та спроба дати хабаря правоохоронцям.

"Гут, бухайте далі": скандальний тренер ХХ століття розорив клуби, роблячи їх чемпіонами, а боса назвав "гомиком"