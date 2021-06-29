"Гадаю, що це був блискучий день. Ми говорили про те, щоб принести радість нації. Гравці були просто неймовірні, вболівальники також. Це була гарна атмосфера, якою відрізняється Уемблі. Ми заслужили перемогу, але я думаю глобально. Якщо ми не зробимо це знову в суботу, то ця перемога не матиме значення.

Англія – Німеччина – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Нам довелося внести певні зміни, але ми вірили в успіх цієї схеми. Ми відчували, що швидкість Харрі Кейна спричинить їм проблеми в глибині. Сака та Стерлінг із самого початку створювали небезпеки на флангах. Вся наша команда блискуче захищалася упродовж матчу. Це був казковий виступ, я мушу віддати належне гравцям", – цитує Саутгейта ВВС.

Нагадаємо, збірна Англії може зустрітися з Україною в 1/4 фіналу. Команда Шевченка проводить свій матч проти Швеції.

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