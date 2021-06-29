Саутгейт – про перемогу над Німеччиною у 1/8 фіналу Євро: Це був казковий виступ
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт підсумував перемогу (2:0) у матчі 1/8 фіналу Євро проти Німеччини.
"Гадаю, що це був блискучий день. Ми говорили про те, щоб принести радість нації. Гравці були просто неймовірні, вболівальники також. Це була гарна атмосфера, якою відрізняється Уемблі. Ми заслужили перемогу, але я думаю глобально. Якщо ми не зробимо це знову в суботу, то ця перемога не матиме значення.
Англія – Німеччина – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Нам довелося внести певні зміни, але ми вірили в успіх цієї схеми. Ми відчували, що швидкість Харрі Кейна спричинить їм проблеми в глибині. Сака та Стерлінг із самого початку створювали небезпеки на флангах. Вся наша команда блискуче захищалася упродовж матчу. Це був казковий виступ, я мушу віддати належне гравцям", – цитує Саутгейта ВВС.
Нагадаємо, збірна Англії може зустрітися з Україною в 1/4 фіналу. Команда Шевченка проводить свій матч проти Швеції.
Англія переграла Німеччину та вийшла до чвертьфіналу Євро-2020 – джокер Саутгейта зняв прокляття з Вемблі