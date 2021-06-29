"Думаю, что это был блестящий день. Мы говорили о том, чтобы принести радость нации. Игроки были просто невероятны, болельщики тоже. Это была хорошая атмосфера, которой отличается Уэмбли. Мы заслужили победу, но я думаю глобально. Если мы не сделаем это снова в субботу, то эта победа не будет иметь значения.

Англия – Германия – 2:0 – видео голов и обзор матча

Нам пришлось внести некоторые изменения, но мы верили в успех этой схемы. Мы чувствовали, что скорость Харри Кейна создаст им проблемы в глубине. Сака и Стерлинг с самого начала создавали опасности на флангах. Вся наша команда блестяще защищалась по ходу матча. Это было сказочное выступление, я обязан отдать должное игрокам", – цитирует Саутгейта ВВС.

Напомним, сборная Англии может встретиться с Украиной в 1/4 финала. Команда Шевченко проводит свой матч против Швеции.

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