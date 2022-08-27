Розпочинає програму 4-го туру поєдинок на "Сент-Мері'с Стедіум" між Саутгемптоном та Манчестер Юнайтед. Стартовий свисток пролунає у суботу, 26 серпня, о 14:30 за київським часом.

Трансляція

Прем'єрний матч четвертого ігрового дня дивіться на setantasports.com. Коментуватиме поєдинок Віталій Волочай.

Орієнтовні склади

Саутгемптон: Базуну – Вокер-Пітерс, Белла-Кочап, Салісу, Дьєнепо – Ворд-Праус, Лавіа, Арібо, Ельюнуссі, Армстронг – Адамс.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Варан, Мартінес, Маласія – Еріксен, Мактомінай, Санчо, Фернандеш, Еланга – Рашфорд.

Арбітри

Головний рефері – Енді Медлі, асистенти: Константин Хатзідакіс, Едді Смарт, четвертий рефері: Ентоні Тейлор, судді VAR: Пітер Банкс та Дерек Ітон.

Радість Че Адамса / фото Саутгемптон

Поточна форма

Саутгемптон стартував у новому сезоні не дуже вдало – з розгрому від Тоттенхема (1:4). У другому матчі все також складалося жахливо для команди Ральфа Хазенхюттля. До 72-ї хвилини "святі" горіли вдома Лідсу 0:2. Проте поборолися до кінця і врятувалися від поразки, відзначившись двічі. У наступних двох поєдинках Саутгемптон узагалі переміг. Спершу на виїзді Лестер (2:1) в рамках АПЛ, а у вівторок впевнено здолав Кембрідж Юнайтед в Кубку ліги (3:0).

Цікаво, що перемога над Лестером була вольовою – "святі" знову поступалися аж до 68-ї хвилини. Крім того, чотири голи в останніх двох матчах записав до активу шотландський форвард Че Адамс.

Що стосується Манчестер Юнайтед, то їхній шлях у поточному сезоні є схожим. Після двох болісних поразок від Брайтона (1:2) та Брентфорда (0:4) хлопці Еріка Тен Хага несподівано перемогли Ліверпуль (2:1). Важливо те, що перевага МЮ була не лише за рахунком, а й за змістом гри.

Щойно Джейдон Санчо забив Ліверпулю / фото МЮ

Історія протистоянь

У минулому сезоні команди ідентично завершували обидва свої поєдинки – внічию 1:1. Однак востаннє Саутгемптон перемагав МЮ ще у січні 2016-го. Якщо ж порахувати загальну кількість офіційних матчів за цей час у всіх турнірах між цими суперниками, то цифра вражає – 13 поєдинків без перемог "святих".

Кадрова ситуація

Напередодні Тен Хаг заявив, що у суботу матиме нагоду дебютувати зірковий новачок Каземіро. Натомість знову вилетів зі строю Антоні Марсьяль, який попри сумніви, зіграв з Ліверпулем, та знову травмувався. Все ще у лазареті швед Віктор Лінделеф.

Кріштіану Роналду проти Оріоля Ромеу / фото МЮ

Може тренерський штаб МЮ розраховувати на Кріштіану Роналду. Та чи отримає португалець місце у старті? Сумнівно. Проти Ліверпуля головна зірка Манчестер Юнайтед з'явилася тільки на 86-й хвилині.

Давня втрата "святих" – 19-річний оборонець Тіно Лівраменто. Зрештою, у лазареті він перебуває ще з квітня через проблеми з хрестоподібними зв'язками.