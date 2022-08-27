Начинает программу 4-го тура поединок на "Сент-Мери'с Стедиум" между Саутгемптоном и Манчестер Юнайтед. Стартовый свисток прозвучит в субботу, 26 августа, в 14:30 по киевскому времени.

Трансляция

Премьерный матч четвертого игрового дня смотрите на setantasports.com. Комментировать поединок будет Виталий Волочай.

Ориентировочные составы

Саутгемптон: Базуну – Вокер-Питерс, Белла-Кочап, Салису, Дьенепо – Ворд-Праус, Лавиа, Арибо, Эльюнусси, Армстронг – Адамс.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Варан, Мартинес, Маласія – Эриксен, Мактоминай, Санчо, Фернандеш, Эланга – Рашфорд.

Судьи

Главный рефери – Энди Мэдли, ассистенты: Константин Хатзидакис, Эдди Смарт, четвертый рефери: Энтони Тейлор, суддьи VAR: Питер Банкс и Дерек Итон.

Радость Че Адамса / фото Саутгемптон

Текущая форма

Саутгемптон стартовал в новом сезоне не очень удачно – с разгрома от Тоттенхэма (1:4). Во втором матче все также складывалось ужасающе для команды Ральфа Хазенхюттля. К 72-й минуте "святые" горели дома Лидсу 0:2. Однако боролись до конца и спаслись от поражения, отличившись дважды. В следующих двух поединках Саутгемптон победил. Сначала на выезде Лестер (2:1) в рамках АПЛ, а во вторник уверенно одолел Кембридж Юнайтед в Кубке лиги (3:0).

Интересно, что победа над Лестером была волевой – "святые" снова уступали до 68-й минуты. Кроме того, четыре гола в последних двух матчах записал в актив шотландский форвард Че Адамс.

Что касается Манчестер Юнайтед, то их путь в текущем сезоне похож. После двух болезненных поражений от Брайтона (1:2) и Брентфорда (0:4) ребята Эрика Тен Хага неожиданно победили Ливерпуль (2:1). Важно то, что преимущество МЮ было не только по счету, но и по содержанию игры.

Только что Джейдон Санчо забил Ливерпулю / фото МЮ

История противостояний

В прошлом сезоне команды идентично завершали оба своих поединка – вничью 1:1. Однако в последний раз Саутгемптон побеждал МЮ еще в январе 2016 года. Если посчитать общее количество официальных матчей за это время во всех турнирах между этими соперниками, то цифра впечатляет – 13 поединков без побед "святых".

Кадровая ситуация

Накануне Тэн Хаг заявил, что в субботу будет возможность дебютировать у звездного новичка Каземиро. Зато снова вылетел из строя Антони Марсьяль, который, несмотря на сомнения, сыграл с Ливерпулем, но опять травмировался. Все еще в лазарете швед Виктор Линделеф.

Криштиану Роналду против Ориоля Ромеу / фото МЮ

Может тренерский штаб МЮ рассчитывать на Криштиану Роналду. Но получит ли португалец место в старте? Сомнительно. Против Ливерпуля главная звезда Манчестер Юнайтед появилась только на 86-й минуте.

Давняя потеря "святых" – 19-летний защитник Тино Ливраменто. Впрочем, в лазарете он находится еще с апреля из-за проблем с крестообразными связками.