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Саутгемптон – Арсенал – 3:2 – відео голів та огляд матчу

18:27 114 Читать на русском
Саутгемптон – Арсенал – 3:2 – відео голів та огляд матчу
Саутгемптон – Арсенал – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Саутгемптон сенсаційно обіграв Арсенал у матчі 17 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 17 тур

Саутгемптон – Арсенал – 3:2

Голи: Інгз, 20, 44, Остін, 85 – Мхітарян, 28, 53

Саутгемптон сенсаційно обіграв Арсенал, Челсі розібрався з Брайтоном

Саутгемптон сенсаційно переграв Арсенал. Повели у рахунку "святі", Інгз забив головою, скориставшись позиційною помилкою Кошельни, який повернувся після травми. Мхітарян дуже швидко відновив рівновагу, відгукнувшись на передачу Монреаля, але Інгз вивів Саутгемптон уперед ще до перерви. У другій половині Мхітарян знову зрівняв рахунок завдяки рикошету від захисника. Але перемогу святкував Саутгемптон, Остін на останніх хвилинах вирвав перемогу в "канонірів" і перервав безпрограшну серію Арсенала, яка тривала 22 матчі.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія17 турСент-Мері'с (Саутгемптон)

Саутгемптон - Арсенал: Неділя 16 грудня 2018

Саутгемптон
Матч завершено
3 : 2
Арсенал
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Англія Саутгемптон - Арсенал Арсенал Арсенал Саутгемптон Саутгемптон Відеоновини
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