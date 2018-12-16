Саутгемптон – Арсенал – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Саутгемптон сенсаційно обіграв Арсенал у матчі 17 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 17 тур

Саутгемптон – Арсенал – 3:2

Голи: Інгз, 20, 44, Остін, 85 – Мхітарян, 28, 53

Саутгемптон сенсаційно обіграв Арсенал, Челсі розібрався з Брайтоном

Саутгемптон сенсаційно переграв Арсенал. Повели у рахунку "святі", Інгз забив головою, скориставшись позиційною помилкою Кошельни, який повернувся після травми. Мхітарян дуже швидко відновив рівновагу, відгукнувшись на передачу Монреаля, але Інгз вивів Саутгемптон уперед ще до перерви. У другій половині Мхітарян знову зрівняв рахунок завдяки рикошету від захисника. Але перемогу святкував Саутгемптон, Остін на останніх хвилинах вирвав перемогу в "канонірів" і перервав безпрограшну серію Арсенала, яка тривала 22 матчі.