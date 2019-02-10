Сауль: Реал заслужив перемогу над Атлетіко

Півзахисник Атлетіко Сауль Ньїгес прокоментував поразку від Реала (1:3) в матчі 23-го туру Ла Ліги.

"Бувають дні, коли справи для вас можуть складатися краще або гірше. Сьогодні Реал був кращим за нас у багатьох компонентах і заслужив перемогу.

Атлетіко – Реал – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Після двох поразок поспіль люди починають показувати пальцем, але ми не такі погані, як думають оточуючі. Ми знаємо, над чим потрібно працювати. В першу чергу потрібно очистити наші думки і наполегливо працювати. Потрібно залишатися єдиними", – цитує Сауля Marca.

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