Сауль: Реал заслужил победу над Атлетико

Полузащитник Атлетико Сауль Ньигес прокомментировал поражение от Реала (1:3) в матче 23-го тура Ла Лиги.

"Бывают дни, когда дела у вас могут состоять лучше или хуже. Сегодня Реал был лучше нас во многих компонентах и ​​заслужил победу.

Атлетико – Реал – 1:3 – видео голов и обзор матча

После двух поражений подряд люди начинают тыкать пальцем, но мы не так плохи, как думают окружающие. Мы знаем, над чем нужно работать. В первую очередь нужно очистить наши мысли и настойчиво работать. Нужно оставаться единственными", – цитирует Сауля Marca.

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