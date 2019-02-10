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Сауль: Реал заслужил победу над Атлетико

06:00 33 Читати українською
Сауль: Реал заслужил победу над Атлетико
Сауль Ньигес / фото из соцсетей

Полузащитник Атлетико Сауль Ньигес прокомментировал поражение от Реала (1:3) в матче 23-го тура Ла Лиги.

"Бывают дни, когда дела у вас могут состоять лучше или хуже. Сегодня Реал был лучше нас во многих компонентах и ​​заслужил победу.

Атлетико – Реал – 1:3 – видео голов и обзор матча

После двух поражений подряд люди начинают тыкать пальцем, но мы не так плохи, как думают окружающие. Мы знаем, над чем нужно работать. В первую очередь нужно очистить наши мысли и настойчиво работать. Нужно оставаться единственными", – цитирует Сауля Marca.

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Испания23 турВанда Метрополитано (Мадрид)

Атлетико - Реал Мадрид: Суббота 09 февраля 2019

Атлетико
Матч окончен
1 : 3
Реал Мадрид
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Реал Мадрид Реал Мадрид Атлетико - Реал Мадрид Испания Атлетико Атлетико Сауль Ньигес Сауль Ньигес
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