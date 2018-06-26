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Саудівська Аравія – Єгипет: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було

25 червня 19:08 852 Читать на русском
Саудівська Аравія – Єгипет: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було
Саудівська Аравія – Єгипет: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

Матч 3-го туру групи А між Саудівською Аравією і Єгиптом розпочався о 17:00 за київським часом. "Футбол 24" провів для вас онлайн-трансляцію зустрічі.

Матч та онлайн-трансляція Саудівська Аравія – Єгипет розпочались о 17:00. Успіх несподівано відсвяткували аравійці – 2:1.

Саудівська Аравія: Аль-Мосайлем, Аль-Шахрані, М. Хавсаві, Ос. Хавсаві, Бахбір, Аль-Давсарі, Аль-Фарадж, Аль-Могаві, Отайф, Аль-Муваллад

Єгипет: Ель-Хадарі, Фатхі, Габер, Хегазі, Абдуль-Шафі, Елнені, Хамед, Ель-Саїд, Махмуд Трезеге, Мохсен, Салах

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Саудівська Аравія - Єгипет: Понеділок 25 червня 2018

Саудівська Аравія
Матч завершено
2 : 1
Єгипет
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Теги
ЧС 2018 Єгипет Єгипет Саудівська Аравія Саудівська Аравія Саудівська Аравія - Єгипет Головне Чемпіонат світу-2018
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