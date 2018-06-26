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Саудовская Аравия – Египет: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было

25 июня 19:08 264 Читати українською
Саудовская Аравия – Египет: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было
Саудовская Аравия – Египет: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Матч 3-го тура группы А между Саудовской Аравией и Египтом начался в 17:00 по киевскому времени. "Футбол 24" провел для вас онлайн-трансляцию встречи.

Матч и онлайн-трансляция Саудовская Аравия – Египет начались в 17:00. Успех неожиданно отпраздновали аравийцы – 2:1.

Саудовская Аравия: Аль-Мосайлем, Аль-Шахрани, М. Хавсави, Ос. Хавсави, Бахбир, Аль-Давсари, Аль-Фарадж, Аль-Могави, Отайф, Аль-Муваллад

Египет: Ель-Хадари, Фатхи, Габер, Хегази, Абдуль-Шафи, Элнени, Хамед, Эль-Саид, Махмуд Трезеге, Мохсен, Салах

ЧМ-2018: Саудовская Аравия на последних минутах одолела Египет

ЧМ-2018 3 тур

Саудовская Аравия - Египет: Понедельник 25 июня 2018

Саудовская Аравия
Матч окончен
2 : 1
Египет
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Теги
ЧМ 2018 Египет Египет Саудовская Аравия Саудовская Аравия Саудовская Аравия - Египет Главное Чемпионат мира-2018
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