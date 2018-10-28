Мілан вирвав перемогу в Сампдорії: 10-й тур Серії А, матчі неділі

У матчі 10-го туру італійської Серії А Сассуоло та Болонья розписали ефектну нічию, СПАЛ вдома приймав Фрозіноне, Дженоа зустрівся з Удінезе, а К'єво завітав в гості до Кальярі.

Болонья на виїзді не забивала вже 512 хвилин, але у матчі з Сассуоло вийшла вперед вже на 2-й – це Сантандер відібрав м'яч на правому фланзі та прострілив на Паласіо, який одразу ж пробив у ближню дев'ятку. Сассуоло дуже швидко прийшов до тями, відігравшись через 15 хвилин зусиллями Марлона, який поклав красень-гол метрів з 30-ти. Втім, на старті другого тайму Болонья знову вирвалась уперед після розіграшу кутового – 1:2. Здавалося, що гості доведуть матч до перемоги, але на 84-й хвилині вони привезли на свої ворота пенальті, яке впевнено реалізував Боатенг – 2:2.

Дженоа та Удінезе не змогли виявити сильнішого. Генуезці вийшли вперед на 32 хвилині завдяки голу Ромуло з пенальті. А в другому таймі команди влаштували перестрілку. На 65 хвилині Лазанья зрівняв рахунок, Ромеро за 2 хвилини знову вивів Дженоа вперед в рахунку, а ще за 3 хвилини Де Пауль встановив остаточний рахунок. Генуезці до того ж догравали матч в меншості, другу жовту отримав Ромеро.

Кальярі мінімально здолав К'єво. На 15 хвилині Паволетті вивів господарів вперед, а в другому таймі він асистував Кастро. Стемпинський наприкінці матчу зумів відіграти один гол,але на більше веронців не вистачило.

Фрозіноне на виїзді розтрощив СПАЛ. Початок погрому поклав Чібса. В другому таймі Чано та Пінамонті позбавили суперника надії на позитивний результат своїми голами.

Мілан вирвав перемогу в Сампдорії. Рахунок відкрив Кутроне на 17 хвилині, однак вже за 4 хвилини Сапонара зрівняв рахунок. На 31 хвилині він асистував Квальяреллі, який вивів генуезців вперед. Втім, Ігуаїн з передачі Кутроне знову відновив рівновагу в матчі. А в другому таймі Мілан вирвав перемогу, Сусо відзначився забитим голом з передачі Родрігеса.

Таким чином, Болонья набрала дев'ять очок та піднялася на шістнадцяте місце у турнірній таблиці. Сассуоло піднявся на сьому, маючи у активі п'ятнадцять очок. Дженоа і Кальярі набрали по 14 та 13 очок відповідно, Удінезе з 9 пунктами лишився на 16 місці, а К'єво замикає турнірну таблицю. Битва аутсайдерів принесла першу перемогу Фрозіноне, який все ще лишається на передостанній позиції з 5 заліковими балами, СПАЛ з 12 пунктами лишився на 15 місці. Мілан завдяки своїй перемозі набрав 15 очок і наздогнав Сампдорію, поділяючи 6-7 місця.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 10-й тур

Сассуоло – Болонья – 2:2

Голи: Марлон, 17, Боатенг, 84 (пен) – Паласіо, 2, Мбайє, 56

Дженоа – Удінезе – 2:2

Голи: Ромуло, 32, (пен), Ромеро, 67 – Лазанья, 65, Де Пауль, 70

Вилучення: Ромеро, 74

Кальярі – К'єво – 2:1

Голи: Паволетті, 15, Кастро, 59 – Стемпинський, 79

СПАЛ – Фрозіноне – 0:3

Голи: Чібса, 41, Чано, 53, Пінамонті, 89

Мілан – Сампдорія – 3:2

Голи: Кутроне, 17, Ігуаїн, 36, Сусо, 62 – Сапонара, 21, Квальярелла, 31