Милан вырвал победу у Сампдории: 10-й тур Серии А, матчи воскресенья

В матче 10-го тура итальянской Серии А Сассуоло и Болонья расписали эффектную ничью, спали дома принимал Фрозиноне, Дженоа встретился с Удинезе, а Кьево пришел в гости к Кальяри.

Болонья на выезде не забивала уже 512 минут, но в матче с Сассуоло вышла вперёд уже на 2-й – это Сантандер отобрал мяч на правом фланге и прострелил на Паласио, который сразу же пробил в ближнюю девятку. Сассуоло очень быстро пришёл в себя, отыгравшись через 15 минут усилиями Марлона, который положил красавец-гол метров с 30-ти. Впрочем, на старте второго тайма Болонья снова вырвалась вперёд после розыгрыша углового – 1:2. Казалось, что гости доведут матч до победы, но на 84-й минуте они привезли на свои ворота пенальти, который уверенно реализовал Боатенг – 2:2.

Дженоа и Удинезе не смогли выявить сильнейшего. Генуэзцы вышли вперед на 32 минуте благодаря голу Ромуло с пенальти. А во втором тайме команды устроили перестрелку. На 65 минуте Лазанья сравнял счет, Ромеро через 2 минуты снова вывел Дженоа вперед в счете, а еще через 3 минуты Де Пауль установил окончательный счет. Генуэзцы к тому же доигрывали матч в меньшинстве, вторую желтую получил Ромеро.

Кальяри минимально одолел Кьево. На 15 минуте Паволетти вывел хозяев вперед, а во втором тайме он ассистировал Кастро. Стемпинський в конце матча сумел отыграть один гол, но на большее веронцев не хватило.

Фрозиноне на выезде разгромил спал. Начало погрома положил Чибса. Во втором тайме Чано и Пинамонти лишили соперника надежды на положительный результат своими голами.

Милан вырвал победу у Сампдории. Счет открыл Кутроне на 17 минуте, однако уже через 4 минуты Сапонара сравнял счет. На 31 минуте он ассистировал Квальярелла, который вывел генуэзцев вперед. Впрочем, Игуаин с передачи Кутроне снова восстановил равновесие в матче. А во втором тайме Милан вырвал победу, Сусо отличился забитым голом с передачи Родригеса.

Таким образом, Болонья набрала девять очков и поднялась на шестнадцатое место в турнирной таблице. Сассуоло поднялся на седьмую, имея в активе пятнадцать очков. Дженоа и Кальяри набрали по 14 и 13 очков соответственно, Удинезе с 9 пунктами остался на 16 месте, а Кьево замыкает турнирную таблицу. Битва аутсайдеров принесла первую победу Фрозиноне, который все еще остается на предпоследней позиции с 5 зачетными баллами, СПАЛ с 12 пунктами остался на 15 месте. Милан благодаря своей победе набрал 15 очков и догнал Сампдорию, разделяя 6-7 места.

Чемпионат Италии 2018/2019, 10-й тур

Сассуоло – Болонья – 2:2

Голы: Марлон, 17, Боатенг, 84 (пен) – Паласио, 2, Мбайе, 56

Дженоа – Удинезе – 2:2

Голы: Ромуло, 32, (пен), Ромеро, 67 – Лазанья, 65, Де Пауль, 70

Удаление: Ромеро, 74

Кальяри – Кьево – 2:1

Голы: Паволетти, 15, Кастро, 59 – Стемпинський, 79

СПАЛ – Фрозиноне – 0:3

Голы: Чибса, 41, Чано, 53, Пинамонти, 89

Милан – Сампдория – 3:2

Голы: Кутроне, 17, Игуаин, 36, Сусо, 62 – Сапонара, 21, Квальярелла, 31